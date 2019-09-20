قمة السوبر.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تحمل النسخة رقم 16 في تاريخ البطولة.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة السوبر 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس مساء اليوم الجمعة وسط حضور 10 آلاف متفرج.

وقد يدفع المدير الفني الجديد للأهلي بصلاح محسن أساسيا بدلا من مروان محسن في مركز المهاجم الصريح.

ويفاضل فايلر بين أحمد الشيخ وحسين الشحات لقيادة الجبهة اليمنى في الخط الهجومي للفريق بجوار الثنائي محمد مجدي "أفشة" صانع الألعاب ورمضان صبحي الجناح الأيسر.

ويعوض المدافع محمود متولي، المنضم للأهلي هذا الصيف قادما من الإسماعيلي، غياب أيمن أشرف الذي يفقد الأهلي خدماته بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

وسط الهجوم: أحمد الشيخ "حسين الشحات" - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.

وفي الهجوم: صلاح محسن.

يُذكر أن الأهلي عاد من غينيا الاستوائية هذا الأسبوع بفوز ثمين على كانو سبورت بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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