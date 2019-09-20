إيهاب جلال يعلن أسباب اعتذاره عن عدم تدريب منتخب مصر

قال الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في بيان، "تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري، والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام.. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.. كل التقدير لمسئولي اتحاد كرة القدم المصري الذين اعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة".

أضاف جلال، فى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات، أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات.. أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم.. والموضوع يتلخص فى استراتيجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني وتصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها التي ينتظرها الشعب المصري، التي لاحقًا لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة، الذي يجب هو

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الآخر أن يمشي وفقًا لإستراتيجيته.

وأشار "ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية، أو أي أمور أخرى تمسني، أو تمس أي أحد من القائمين على إدارة الكرة المصرية، وأود التأكيد مرة أخرى أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني، وأتمنى التوفيق لمن سيتولى تدريب المنتخب، وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق".

نعمل فى الفترة المقبلة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق، الذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم ومساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي.