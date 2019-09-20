رياضة | الموندو: جريزمان يورط برشلونة في أزمة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموندو: جريزمان يورط برشلونة في أزمة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاوض أنطوان جريزمان في مارس الماضي ، على رسوم التسجيل قبل انتقاله الصيفي إلى برشلونة ، في الوقت الذي كان فيه أتليتكو ​​مدريد لا يزال يتنافس في دوري أبطال أوروبا وكان في سباق اللقب الاسباني.

تسبب هذا التحرك بالكثير من الإحباط لدى أتليتي ، حيث دفع برشلونة شرط إصداره البالغ 120 مليون يورو ، والذي انخفض من رقم 200 مليون يورو قبل 1 يوليو ، على الرغم من حقيقة أن البلوجرانا يبدو أنه كان يتفاوض مع المهاجم قبل هذا التاريخ.

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حصلت صحيفة El Mundo على إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تثبت أن جريزمان وشقيقته ماود ووالده ومحاميه كارين وعامل فرنسي حصلوا على ما مجموعه 14 مليون يورو كرسوم تسجيل جريزمان.

الأطراف ، مع إبلاغ أتليتي بالانتقام. ومع ذلك ، وفقًا لـ El Mundo ، فإن اتليتكو مدريد لم يدرج هذه المعلومات في شكواهم إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

تم كل ذلك دون تلقي أتليتيكو مدريد أي إخطار من اللاعب أو برشلونة. وفي الوقت نفسه ، يتطلع أتليتي إلى تلقي المزيد 80 مليون يورو من برشلونة حيث يوجد دليل على أن الاثنين كانا يتفاوضان قبل تاريخ 1 يوليو المذكور أعلاه.