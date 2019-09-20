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رياضة | اشتباك لوكاكو وبروزوفيتش في غرفة ملابس إنتر

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يبلغ عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي ثلاث دورات فقط ، لكن التوتر يتصاعد بالفعل في إنتر حيث شارك روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش في مواجهة.

 بروزوفيتش لديه تاريخ من النزاعات في ملعب جيوزيبي ميزا ، الذي كان يخوض في السابق مع ماورو إيكاردي.

 ذكرت جازيتا ديلو سبورت أنه بعد خيبة أمل ضد سلافيا براغ ، تحدث لوكاكو في غرفة تبديل الملابس للمطالبة بمزيد من المهاجمين من زملائه في الفريق ، في الوقت الذي تدعي فيه أيضًا أن خطط أنطونيو كونتي لم تتبع. على حد تعبيره ، وألقى بعض الإهانات الشخصية مرة أخرى في البلجيكي.

التوتر على ما يبدو ثم نما بين الزوج وزملائه في الفريق للدخول لمنعه من التصعيد أكثر.

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