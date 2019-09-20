رياضة | لاعب ريال مدريد يعتذر بعد ظهوره في لاعبي باريس بعد الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب ريال مدريد يعتذر بعد ظهوره في لاعبي باريس بعد الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتد ألفونس أريولا من الانتقاد بسبب صورته إلى جانب زملائه السابقين كيليان مبابي وإريك ماكسيم تشوبو-موتينج بعد هزيمة ريال مدريد 3-0 أمام باريس سان جيرمان.

انتقل حارس المرمى الفرنسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في إخلاصه "أنا لا أستطيع تحمل أدنى شك حول حافزي ، ولائي ومشاركتي مع ريال مدريد ،" أريولا منشورة على انستجرام.

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وقال:"أنا حزين إزاء بعض التعليقات على الشبكات الاجتماعية."

وتابع: قلبي أبيض لأنني وقعت لهذا النادي ، وأثرت الهزيمة علي وكذلك على الجميع. "بعد المباراة ، كان لدي لم شمل مع زملائي السابقين في الفريق وأصدقائي حيث لم يتم منحني الوقت لنقول لهم وداعًا.

واختتم: " لذلك ، أكرر اعتذاري ل مشجعو مدريد الذين شعروا بالإهانة "لم تكن أمنيتي وآمل أن نحقق معًا العديد من النجاحات"