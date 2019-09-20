شكرا لقرائتكم ميودراج يسيتش يصدر تعليمات خاصلة لثلاثي الإسماعيلي قبل لقاء الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تعليمات خاصة لثلاثى الفريق أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق . ويستعد الاسماعيلى لملاقاة مُضيفه الجونة غداً السبت على ملعب الأخير ، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى المحلى. فى ذات السياق ، خصص المدرب الصربى تدريبات خاصة على التسديدات والضربات الثابتة باعتبارهما احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين. Advertisements كما تشهد تدريبات تألق خماسى حراس المرمى محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف وكمال السيد بشكل لافت للنظر. وخصص مدرب حراس المرمى سعفان الصغير تدريبات على كيفية التعامل مع التسديدات إضافة لتدريبات لقياس رد الفعل لدى كل حارس. وحرص سعفان الصغير على منح عدة نصائح للحراس من شأنها الارتقاء بمستواهم الفنى.

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