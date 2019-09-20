شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. منافسة 10 أجانب للمرة الأولى في لقاءات القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد لقاء القمة القادم والذي يجمع بين الأهلي والزمالك فى الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب على كأس السوبر المصري ظاهرة تبدو جديدة على الكرة المصرية حيث يتواجد 10 أجانب للمرة الأولى في لقاءات القمة .

الزمالك

يملك الزمالك الخماسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي من تونس والمغاربة خالد بوطيب ومحمد أوناجم واشرف بن شرقي ربما نشاهد أربعة لاعبين منهم على أرضية الميدان خاصة في ظل قناعة المدير الفني الصربي بالرباعي حمدي النقاز وساسي وبن شرقي ومحمد أوناجم .

الأهلى

في المقابل يملك المارد الأحمر أربعة أجانب يمثلون أربعة جنسيات مختلفة وهم التونسي علي معلول والمالي إليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايى والمغربي وليد أزارو , ويملك الأربعة الاوائل حظوظاً متساوية للمشاركة في لقاء القمة، بينتما تاكد غياب وليد ازارو مهاجم الفريق عن اللقاء بسبب الإصابة.

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و يعد علي معلول الظهير الأيسر للمارد الاحمر أحد أهم اللاعبين الذين لا يمكن الإستغناء عنهم ’ في المقابل يعد اليو ديانج وجيرالدو وأجاي أوراقاً رابحة يمكن الإستعانة بها على حسب سير اللقاء

وفي حالة مشاركة أربعة أجانب مع كل فريق في اللقاء وهو الحد الأقصى لمشاركة الأجانب فسيمثلون ما يقرب من نصف عدد اللاعبين الموجودين داخل أرضية ستاد برج العرب

فهل يكون أحد هؤلاء الأجانب هو كلمة السر ومفتاح فوز فريقه بلقب السوبر المحلي ؟ خاصة وأنه لم يسبق لأي لاعب أجنبي أن سجل في تاريخ لقاءات السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حيث تحمل جميع الأهداف التي سجلت الطابع المحلي , فهل نرى أولى الأهداف الأجنبية في القمة المصرية لكأس السوبر