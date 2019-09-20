شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات القمة في السوبر المصري.. الأهلي 4 – الزمالك 1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في السابعة من مساء اليوم الجمعة، يطلق الحكم الألماني الشهير فيلكس بريش، صافرته معلنا عن بداية مباراة القمة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك على إستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، وهذه المرة ستكون المنافسة على كأس السوبر المصري.

الأهلي يلعب مباراة السوبر كونه بطل الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، في حين يدخل الزمالك اللقاء بعدما أحرز لقب كأس مصر في الموسم ذاته، عقب فوزه على سموحة بضربات الترجيح..

ويملك الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر المصري، حيث حصد البطولة عشر مرات، مقابل ثلاثة ألقاب فقط لغريمه الزمالك، ولقب وحيد لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود في البطولة التي دخلت «روزنامة» الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2001.

ويعد نادي الزمالك هو أول فريق يحصد كأس السوبر المصري عام 2001 بعد فوزه على فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1، فيما يعتبر النادي الأهلي آخر فريق حقق اللقب عام 2017 بعد فوزه على المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

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وفي 15 مباراة أقيمت للسوبر المصري، كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حاضرة في خمس مرات، وشهدت تفوقا كبيرا للأهلي الذي حصد البطولة أربع مرات على حساب الزمالك، فيما حقق الزمالك اللقب مرة واحدة بعد الفوز على الأهلي.

أولى مباريات القمة في السوبر المصري كانت في النسخة الثالثة للبطولة عام 2003، وأقيم اللقاء يوم 28 أغسطس، وكان التفوق للنادي الأهلي بضربات الترجيح.

وبعد غياب دام خمس سنوات، تجدد الموعد بين القطبين مرة أخرى في النسخة الثامنة لكأس السوبر، وأقيم اللقاء يوم 27 يوليو عام 2008، وكرر الأهلي تفوقه على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسن ومعتز إينو.

ست سنوات أخرى مرت حتى كان الموعد مع المواجهة الثالثة بين الأهلي والزمالك في النسخة الثانية عشرة للسوبر المصري عام 2014، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات الترجيح للنادي الأهلي في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي.

مباراة القمة تكررت للمرة الرابعة في السوبر المصري يوم 15 أكتوبر لعام 2015، حيث أقيمت المباراة هذه المرة على ملعب «هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية، ليتمكن الأهلي مرة أخرى من حصد اللقب بعدما فاز في اللقاء بنتيجة 3-2، ليحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

المواجهة الخامسة والأخيرة بين قطبي الكرة المصرية على كأس السوبر المصري كانت في العاشر من فبراير لعام 2017، وأقيمت في الإمارات أيضا، ولكن على ملعب نادي الجزيرة، حيث كان التفوق الوحيد للزمالك على الأهلي في تاريخ كأس السوبر المصري، إذ فاز الفارس الأبيض بضربات الترجيح.