رياضة | مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم في قمة السوبر المصري على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

واستقر السويسري رينيه فايلر على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك حيث من المتوقع أن يبدأ بكل من:



حراسة المرمى : محمد الشناوي حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة Advertisements خط الهجوم : مروان محسن. تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك



كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. ويواجه الأهلي الزمالك غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري بحضور 10 ألاف مشجع. وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة". وأضاف مرجان: "تلقيت اتصالات من جانب مسئولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد، ونتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية بين كلا الفريقين وأن تكون قمة في كل شئ".



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