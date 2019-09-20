اونلاين | KOOORAGOAL - اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر egyptian super cup رابط ماتش الزمالك والاهلي ahly now

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نتابع سوياً مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر ضمن كأس السوبر المصري, مواجهة الاهلي والزمالك اليوم متكافئة ومتساوية من جميع الجوانب حيث أن الاهلي قد حقق لقب الدوري المصري هذا الموسم كذلك الحال الزمالك قد حقق لقب كأس مصر بالإضافة إلي الكونفيدرالية الأفريقية أيضاً ظروف الفريقين متشابهة حيث قد قرر مجلس إدرة الاهلي إقالة المدير الفني مارتي لاسارتي بعد تحقيق لقب الدوري المصري كذلك الحال إدارة الزمالك قررت إقالة السويسري كريستيان جروس بعدما أن حقق لقب الكونفيدرالية الأفريقية لذلك تلك هي أول قمة سيخوضها كلا المديران الفنيان ميتشو ورينيه فايلر.

مباراة الاهلي والزمالك هذة المرة ستحمل أهمية خاصة بالنسبة للفريقين حيث يأمل الاهلي في مصالحة جماهيرة الغاضبة بعد الخروج الأفريقي غير المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالإضافة إلي الخروج غير المتوقع من كأس مصر أيضاً مايزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة للمارد الأحمر هو حالة الجدل الكبيرة التي قد حدثت عند الأعلان عن تولي رينيه فايلر المسؤولية الفنية للمارد الأحمر وبالتالي الإخفاق الليلة سيكون غير مقبول وسيجعل هناك أزمة ثقة كبيرة بين الإدارة الحمراء والجماهير علي الجانب الأخر الزمالك يبحث عن البداية الجيدة لهذا الموسم وتصدير أزمات للمنافس التقليدي وبالتالي يزيد ذلك من حظوظة في حصد الألقاب المحلية خلال الموسم الجديد.

الزمالك يمتلك تنوع كبير في أسلحتة الهجومية حيث قد ظهر خلال المواجهات الأخيرة للزمالك أعتمد ميتشو علي الإنطلاقات الهجومية من حمدي النقاز الظهير الأيمن بالإضافة إلي شيكابالا صاحب الحلول الفردية الكبيرة لذلك يجعلة في الأحيان يقوم بالدخول لمنطقة العمق وذلك يجعل هناك إرتباك كبير من جانب دفاعات ووسط ميدان الخصم وذلك كما حدث خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة بالإضافة إلي دخولة الدائم لمنطقة الجزاء.

الزمالك يمتلك نقاط قوة كبيرة في منطقة وسط الميدان وذلك في ظل تواجد فرجاني ساسي صاحب القدرات الهجومية العالية بالإضافة تواجد طارق حامد كلاعب وسط دفاعي ليس لدية أدوار هجومية ليس ذلك فقط الزمالك يمتلك أشرف بن شرقي صاحب التحركات الخطيرة الذي دائم التحرك في المساحات سواء من الأطراف ليس ذلك فقط الزمالك يمتلك جناح أيسر يمتلك مهارات فردية عالية وهو الدولي المغرب محمد أوناجم الذي من المتوقع أن يكون بداية ظهورة الحقيقي مع الزمالك خلال مواجهة اليوم.

ما هو الشكل الأمثل بالنسبة للمارد الأبيض خلال مواجهة الاهلي ؟ الأعتماد هجومياً علي منطقة الأطراف سيسبب مشاكل كبير للاهلي وذلك بسبب الحرية الهجومية الدائم المعطاة للظهير الأيسر علي معلول لذلك أعتمد الزمالك هجومياً علي منطقة الأطراف وبالإخص الطرف الأيمن سيكون أمر منطقي ومتوقع ولكن كيف يستفاد الزمالك من تلك الجبهة دون أن تكون هناك ثغرة دفاعية لدية بالإخص أن الجبهة اليسري تعتبر من أهم نقاط القوة الهجومية لدية الاهلي وذلك في ظل تواجد رمضان صبحي وعلي معلول لذلك علي الزمالك أن يعتمد علي الرسم الخططي 3-3-3-1 وذلك من خلال الثابت الدفاعي الكامل من جانب الظهير المقابل سواء عبد الله جمعة أو محمد عبد الشافي بالإضافة إلي ثنائي قلبي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء وذلك سيعطي حرية هجومية كبيرة لظهير الأيمن حمدي النجاز وأمان دفاعي بتواجد محمد عبد الغني لتغطية الدفاعية علي التقدم الهجومي لحمدي النقاز.

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كيف يستفاد الزمالك هجومياً من قوة وسط ميدانة حيث أن الزمالك لدية تفوق واضح في منطقة العمق علي حساب الاهلي حيث أن الاهلي يعاني من اللاعب التي لدية قدرات هجومية في منطقة وسط الميدان الدفاعي حيث من المتوقع أن يتم الأعتماد علي الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية ويتم الأعتماد علي عمرو السولية هجومياً وذلك من خلال المساندة في عملية نقل الكرة من الخلف للأمام وعمل عملية الترابط بين الخط الأمامي والخط الخلفي.

ضغط الزمالك علي منطقة عمق وسط ميدان الاهلي سيجعل الاهلي يواجة مشاكل كبيرة في عملية نقل الكرة وذلك من خلال عزل خطوط الاهلي وبالتحديد خط الوسط والخط الأمامي وبالتالي تواجد صالح جمعة ومحمد مجدي أفشة سيكون الثنائي الحل الأمثل بالنسبة الاهلي لعملية الخروج بالكرة وبناء الهجمات ولكن من الأفضل أن يتم الأعتماد خلال مواجهة اليوم علي مجدي أفشة وذلك بسبب عملية الضغط الأمامي المتوقع من جانب الزمالك وبالتالي وجود مجدي أفشة سيكون هام للغاية وذلك بسبب نزولة الدائم لمنطقة وسط الميدان ذلك سيجعل الأمور أكثر سهولة علي الاهلي للخروج بالكرة من الخلف للأمام وما يفتقدة صالح جمعة هو عدم النزول لمنطقة وسط الميدان وإستلام الكرة وتلك الميزة يمتلكها مجدي أفشة.

من سيتفوق في صراع وسط الميدان سيكون لدية فرصة كبيرة من أجل حصد لقب السوبر المصري ولكن من الأقرب للسيطرة علي منطقة وسط الميدان ؟ الأقرب للسيطرة علي وسط الميدان هو الزمالك الذي يمتلك تنوع كبير في منطقة الوسط لذلك في حالة تفوق الزمالك علي الاهلي في السيطرة علي الكرة بالإضافة إلي الضغط الدائم علي الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية سيجعل الاهلي يعاني في بداية الهجمة وقد يجعلة الأعتماد علي اللعب المباشر دون بناء هجمات منظمة وذلك من خلال الكرة الطولية المباشرة المرسلة خلف حمدي النقاز الذي سيكون ثغرة كبيرة في دفاعات الزمالك وذلك في حالة عدم التركيز من جانب محمد عبد الغني في عملية التغطية الدفاعية بالإضافة إلي الإرتداد الدفاعي السريع من جانب حمدي النقاز.

الجانب الأيسر للزمالك من المتوقع أن يتم الأعتماد علي محمد أوناجم ولكن سيكون علية الأعتماد علي قدراتة الفردية بالإخص في ظل الثابت الدفاعي من جانب عدب الله الجمعة خلال مواجهة اليوم لذلك سيكون من المطلوب أن يتم تأتي المساندة من جانب أشرف بن شرقي لعمل جبهة قوية بالجانب الأيسر وإستغلال ضعف القدرات الدفاعية لظهير أيمن الأهلي محمد هاني.

ماذا يفعل الاهلي من أجل التفوق علي الزمالك ؟ علي رينيه فايلر أن يكون واقعي وأن يعلم أن يواجة الزمالك بطل كأس مصر صاحب قدرات هجومية ودفاعية متكاملة بشكل كبير لذلك علية أن يعتمد علي بعض الثغرات البسيطية المتواجد في دفاع الزمالك لذلك الشكل الأمثل أن يعتمد الاهلي علي الهجمات المرتدة وبالإخص من الجانب الأيسر بالأعتماد علي الثلاثي علي معلول ورمضان صبحي مع عمل كثافة عددية في منطقة جزاء الزمالك في حالة إمتلاك الكرة والقيام بهجمة مرتدة وذلك سيجعل دفاعات الزمالك ترتبك وبشدة.

من ضمن الثغرات المتواجد في الزمالك منطقة وسط الميدان المكون من الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي حيث يتم إعطاء فرجاني ساسي حرية هجومية كبيرة مما يجعل طارق حامد يتواجد وحيداً وذلك سيجعل مهمة صانع ألعاب مهمة أكثر سهولة ولكن ذلك سيعتمد علي عاملين مهمين العامل الأول أن لايؤدي فرجاني ساسي دورة الدفاعي علي أكمل وجة بالإضافة إلي الأعتماد علي أشرف بن شرقي بدلاً من يوسف أوباما بالإخص أن يوسف أوباما متميز في الإرتداد الدفاعي وبالتالي سيكون لدية الزمالك كثافة دفاعية في منطقة وسط الميدان في حالة الأعتماد علي يوسف أوباما وذلك سيزيد من مشاكل الاهلي في منطقة وسط الميدان.