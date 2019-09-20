اونلاين | شوت STAR مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر KORA LIVE في الجول رابط مباراة الاهلي ضد الزمالك يوتيوب جودة متعددة

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time sport مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر تايم سبورت اليوم في مواجهة مرتقبة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري 2019/ 2020 في السابعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك تايم سبورت

ووافق اتحاد الكرة المصري على إقامة المباراة التي كان من المقرر لها الثامنة مساء لكن قررت الجهات الأمنية تقديم اللقاء ساعة وتم إخطار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بالأمر،على تواجد جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية لقاء الغد ليس المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري منذ انطلاقه فتعد تلك المواجعة رقم 6 بين قطبى الكرة المصرية فى بطولة كأس السوبر، وكان التفوق من نصيب الأهلي حيث فاز المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة 4 مرات، أعوام 2003 و2008 و2014 و2015، بينما فاز الزمالك على المارد الأحمر مرة وحيدة عام 2016.

ومن الممكن أن يخوض المارد الأحمر اللقاء بتشكيلته التي لعب بها اللقاء الماضي بالرغم من أن الكثير من التوقعات تعلن أم رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي يجهز مفاجأة في تشكيل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا باستاد برج العرب، بينما سيعمل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على مشاركة شيكابالا وأوناجم وعاشور وبن شرقي في مباراة الأهلي في السوبر المصري خاصة أن ميشتو قرر الاستعانة بهم في ظل رغبته في تحقيق الفوز على القلعة الحمراء وخطف بطولة جديدة بعد الفوز بكأس مصر، نظرا لتألقهم.