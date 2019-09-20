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مقتل لاعب كرة هولندي في أعمال عنف بأمستردام

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مقتل لاعب كرة هولنديفيأعمال عنف بأمستردام

الجمعة 20 سبتمبر 2019

أعلنت الشرطة الهولندية مساء الخميس، مقتل لاعب كرة قدم هولندي سابق لعب في أندية في البرتغال والمجر وإنجلترا، بالرصاص في أحدث أعمال عنف في أمستردام.

 

وأفاد بيان للشرطة أن المدافع كيلفن ماينارد (32 عاماً) توفي عندما فتح مهاجمان على دراجة نارية النار على سيارته أمس الأربعاء في منطقة بجنوب شرقي العاصمة الهولندية.

 

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وناشدت الشرطة أي شهود على الحادث التقدم للمساعدة في التحقيقات.

 

وقالت متحدثة باسم الشرطة "الدافع لا يزال مجهولاً تماماً والأسباب التي أدت لوقوع الحادث والشخص المحتمل تورطه".

 

وأضافت أن ماينارد كان له اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.

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