شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. صراع الصربي والسويسري في معركة إثبات الذات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتٌعد مباراة السوبر بين الأهلى و الزمالك ، لقاء التحدى بين الفريقين الأحمر و الابيض، ليس على مستوى اللاعبين و الجماهير فقط، على مستوى المدربان الفنيان للفريقين ، حيث ان كلاهما وافد جديد على ناديه .
المدير الفنى لكل من الأهلى و الزمالكوتشهد قمة السوبر تواجد المدير الفنى الصربى ميتشو على رأس القيادة الفنية للزمالك و السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى ، وسط سعى كلا منهما لإثبات تفوقه على الاخر ، و أنه صفقة رابحة وقرار صحيح لناديه.
مباراة الاهلي والزمالك بقيادة فنية أجنبيةمباراة الاهلي و الزمالك فى السوبر تختلف عن أخر نسخة ألتقى فيها الفريقان ، و التى كانت تشهد قيادة فنية محلية ، حيث كان حسام البدرى مديرا فنيا للأهلى ، و محمد حلمى مديرا فنيا للزمالك
بينما سوبر 2016 شهد وجود قيادة محلية لكلا الفريقان، حسام البدرى للأهلى ومحمد حلمى فى الزمالك.
مشوار فايلرو ميتشو مع الاهلى و الزمالكوقاد فايلر مباراة واحدة للأهلى أمام كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا ، بينما قاد ميتشو الزمالك فى عدة مباريات منها 3 لقاءات فى كأس مصر ، و مباراتان فى دورى الأبطال امام ديكاداها الصومالى ، و جينيراسيون السنغالى .
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