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الأهلي ضد الزمالك .. صراع الصربي والسويسري في معركة إثبات الذات...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى السابعة من مساء اليوم الجمعة ، فى إطار مباراة السوبر المحلى ، و التى تقام ببرج العرب بالأسكندرية .

وتٌعد مباراة السوبر بين الأهلى و الزمالك ، لقاء التحدى بين الفريقين الأحمر و الابيض، ليس على مستوى اللاعبين و الجماهير فقط، على مستوى المدربان الفنيان للفريقين ، حيث ان كلاهما وافد جديد على ناديه .

المدير الفنى لكل من الأهلى و الزمالك 

وتشهد قمة السوبر  تواجد المدير الفنى الصربى ميتشو على رأس القيادة الفنية للزمالك و السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى  ، وسط سعى كلا منهما لإثبات تفوقه على الاخر ، و أنه صفقة رابحة وقرار صحيح  لناديه.

مباراة الاهلي والزمالك بقيادة فنية أجنبية 

مباراة الاهلي و الزمالك فى السوبر تختلف عن أخر نسخة ألتقى فيها الفريقان ، و التى كانت تشهد قيادة فنية محلية ، حيث كان حسام البدرى مديرا فنيا للأهلى ، و محمد حلمى مديرا فنيا للزمالك

 بينما سوبر 2016 شهد وجود قيادة محلية لكلا الفريقان، حسام البدرى للأهلى ومحمد حلمى فى الزمالك.

مشوار فايلرو ميتشو مع الاهلى و الزمالك 

وقاد فايلر مباراة واحدة للأهلى أمام كانو سبورت  فى دورى أبطال أفريقيا ، بينما قاد ميتشو الزمالك فى عدة مباريات منها 3 لقاءات فى كأس مصر ، و مباراتان فى دورى الأبطال امام ديكاداها الصومالى ، و جينيراسيون السنغالى .

 

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