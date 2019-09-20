شكرا لقرائتكم اليوم .. قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة،قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة اليد للرجال،بالنيجر على هامش بطولة أفريقيا للناشئات المقامة هناك.

يذكر أن هذه القرعة كان مقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى ، إلا أنه تم تأجيلها إقامتها اليوم .

ومن المقرر أن تقام القرعة فى نيامى بالنيجر بحضور رئيس الاتحاد الأفريقيى منصور أريمو على هامش بطولة أفريقيا للناشئات.

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ومن المقرر أن يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة باعتباره بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.