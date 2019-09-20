شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات اليد يواجهن الجزائر فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الجمعة ، منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الجزائرى فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض النيجر .

والتقى منتخب مصر الثلاثاء النيجر فى أول مشوار البطولة محققا الفوز بنتيجة 43 / 8 ، ونجح فى الفوز على غينيا 33 /26 فى ثان مواجهاته قبل أن يحصل على راحة أمس الخميس، على أن يلتقى الكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

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تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.