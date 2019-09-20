شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي النادي الأهلي بنظيره الزمالك على ملعب ستاد برج العرب في تمام السابعة مساء الجمعة على لقب كأس السوبر لموسم 2017/2018 بين المارد الأحمر باعتباره بطل الدوري والفارس الأبيض المتوج بكأس مصر.

والتقى الأهلي نظيره الزمالك في خمس مواجهات من قبل في بطولة السوبر المصري، تمكن الأهلي من التتويج بـ4 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقب وحيد.

وكعادة مباريات السوبر لابد فيها من فائز حملت بعض المباريات فرحة لجمهور أحد الناديين وحزناً للأخر وهو مانرصده فى السطور التالية..

موسم 2003

البداية فى موسم 2003 – 2004 حينما دخل الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري بينما تُوج الأهلي ببطولة كأس مصر.

الفريق الأحمر كان تحت قيادة فنية برتغالية لتوني أوليفيرا، بينما كان الزمالك تحت المظلة الفنية لفينجادا.

أقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية وتُوج الفريق الأحمر بالبطولة بعدما فاز على الزمالك بركلات الترجيح (3-1).

موسم 2008

دخل الأهلي المباراة باعتباره بطلًا للدوري، بينما تُوج الزمالك ببطولة كأس مصر.

الأهلي كان تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، بينما تولى الالماني راينر هولمان قيادة الزمالك.

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أقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة، وفاز الأهلي بهدفين دون رد ليتوج باللقب السوبر.

موسم 2014

خاض الأهلي المباراة بطلًا للدوري والزمالك بطلًا لكأس مصر.

قاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو الأهلي من الناحية الفنية في المباراة، بينما كان حسام حسن مدربًا للزمالك.

أقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة، وفاز الأحمر بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء.

موسم 2015

التقى الزمالك "بطل الدوري" مع الأهلي "بطل الكأس" في الإمارات وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 2 سجل ثلاثية الأهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، بينما أحرز هدفي الزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

موسم 2016

التقى الأهلي "بطل الدوري" مع الزمالك "بطل الكأس في الإمارات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0 - 0 وفاز الزمالك بضربات الترجيح 3 - 1 ليتوج الأبيض بلقب السوبر على حساب الأهلي للمرة الأولى والثالثة فى تاريخه.