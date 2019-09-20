فايلر يسعى للتويح بالسوبر والهروب من مصير جاريدو وأوليفيرا مع الأهلى...

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ويقود الاهلى السويسرى فايلر الذى تولى المهمة خلفا للاسارتى ، الذى تمت إقالته بعد وداع كأس مصر
وقبل مباراة السوبر بين الأحمر و الأبيض ، هناك مخاوف تطارد المدير الفنى للأهلى ، ومنها المصير المجهول ، و الغامض خاصة وان لقاء السوبر غالبا ما يكون لعنة للمدرب الأجنبى فى القلعة الحمراء .
وقد سبق فايلر فى التتويج بالسوبر مع الاهلى كل من جاريدو و أوليفيرا ، وبعد التتويج حلت اللعنة عليهما ، و تمت الإطاحة بهما ، من الفريق .
توج جاريدو مع الاهل ببطولة السوبر عام 2014 ، على حساب فريق الزمالك، و انتهت المباراة بركلات الترجيح 5/4 للاهلى ، ولكنه لم يستمر طويلا مع الاحمر بعد ذلك حيث رحل بنهاية الموسم بعد الفشل فى التتويج ببطولة الدورى و والكأس ووداع دورى الابطال
وسبق جاريدو و فايلر البرتغالى اوليفيرا ، حيث حقق للأهلى بطولة السوبر المحلى عام 2003 ، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبعد الإخفاق فى التتويج بالدورى ووداع أفريقيا ، رحل عن القلعة الحمراء أيضا.
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