مرتضى يهدد بعدم خوض السوبر الإفريقي بسبب قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك في قطر.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الحدث اليوم، أنه لن يخوض السوبر في قطر مهما حدث، مهددا بعدم خوضه حال إقامته هناك.

وكان رئيس الزمالك أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 23 أكتوبر، قبل أن ينفي الكاف في تغريدة عبر تويتر إعلان موعد للمباراة.

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كما قدم مرتضى تهنئة لحسام البدري لتوليه تدريب المنتخب الوطني.

وعن إمكانية انضمام أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك، لجهاز المنتخب، قال مرتضى إنه لا يمانع في ذلك: "نعتبرها هدية للمنتخب".

ويلتقي الزمالك أمام النادي الأهلي في تمام السابعة مساء الجمعة، في مباراة السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.