النشرة الرياضية.. قائمة الأهلي.. وكاف ينفي موعد السوبر.. واعتذار متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأهم الأحداث الرياضية ليوم الخميس 19 سبتمبر.

عربسات تحذر الفيفا بعد كسب قضيتها أمام بي إن سبورتس

أعلنت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية ( عربسات)، اليوم الخميس، عن كسبها الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شبكة (بي إن سبورتس) القطرية أمام المحاكم الفرنسية.

الجنايني يجتمع بالحكام استعداداً لانطلاق الدوري.. وإلغاء الحكم الإضافي

التقى اليوم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالحكام المكلفين بإدارة مسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة.

فايلر يكشف قائمة الأهلي لمواجهة السوبر أمام الزمالك

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهتي الزمالك في كأس السوبر السابعة مساء الجمعة، وسموحة يوم الإثنين في افتتاحية الدوري، على ملعب برج العرب.

رسميًا.. كاف ينفي تحديد موعد ومكان كأس السوبر الأفريقي

كذّب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التقارير التي أثيرت مؤخرًا بشأن تحديد موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع الزمالك وبطل دوري أبطال أفريقيا.

مصدر: متعب يعتذر عن عدم تولي منصب مدير منتخب مصر

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قال مصدر قريب من عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي المعتزل إنه اعتذر عن تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر وذلك عقب إعلان حسام البدري مديراً فنياً للفراعنة.

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال المرحل المقبلة خلفًا لخافير أجيري.

الزمالك يُعدل موعد مباراة العودة أمام بطل السنغال

استقر مسئولو الزمالك على تعديل موعد مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

اللجنة الاستشارية ترفض دعوى الثلاثي الهابط ضد اتحاد الكرة

رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الدعوى المقدمة من الثلاثي بتروجيت والداخلية والنجوم المستعجلة ضد اتحاد الكرة من أجل توقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ قرعة الدوري للموسم الجديد (2019 - 2020).

تصنيف فيفا.. مصر تحافظ على موقعها

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد القمة رسميًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن تقديم مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة.