محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بتصريحات نجوم الكرة والمدربين ليوم الخميس 19 سبتمبر.
أول تعليق من إيهاب جلال على فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب
أكد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري أنه كان المرشح الرئيسي لتدريب منتخب مصر قبل أن يتم الإعلان عن تولي حسام البدري المهمة.
حجازي: عدت من الإصابة أسرع مما توقعت.. وعودتي للمباريات لم تحسم
كشف أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أنه عاد للتدريبات من جديد أسرع مما كان يتوقعه.
أول تصريحات حسام البدري بعد تعيينه مدربًا لمنتخب مصر
صرح حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بأنه سيبذل كل الجهد من أجل اسعاد الشعب المصري، قائلًا إن تدريب المنتخب شرف كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات اليوم.. البدري يعلق على تعيينه مدربا للمنتخب.. وعودة حجازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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