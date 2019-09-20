أهداف اليوم.. فوز يونايتد وأرسنال وبراجا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف ليوم الخميس 19 سبتمبر. هدف براجا في وولفرهامبتون Advertisements ثلاثية اشبيلية في كاراباج اجدام هدف مانشستر يونايتد في استانا ثلاثية أرسنال في فرانكفورت

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