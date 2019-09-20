بأسعار اليوم: رونالدو الأغلى في التاريخ بقيمة 383 مليون جنيه إسترليني!

توصلت معادلة خوارزمية حسابية إلى أن تكلفة الانتقالات الأكبر في التاريخ بأسعار سوق الانتقالات اليوم، إلى أن الظاهرة البرازيلية رونالدو (لويس نازاريو دا ليما) هو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ويأتي خلف رونالدو، انتقال الأسطورة الأرجنتينية “دييجو أرماندو مارادونا” إلى نادي نابولي الميركاتو الصيفي 1984 بقيمة 305 مليون جنيه إستيرليني.

خبراء الميركاتو في إيطاليا، توصلوا إلى خوارزمية لتحديد رسوم (قيمة) انتقالات اللاعبين الكبار في الأزمنة السابقة.

أول ما أخذوه في الاعتبار هو مدى منطقية أو معقولية، كل قيمة في ذلك الوقت، مع اعتبار صفقة رونالدو البالغة 32 مليون يورو صفقة رابحة.

كيف تمت العملية؟

العملية تتم عن طريق طرح بيانات الأداء مثل الأهداف المسجلة والعمر مضروبًا في نسبة يطلق عليها اسم “Neymarizer” نسبةً إلي نيمار. وهي أداة ترفع معدل السعر بحوالي 220 في المائة، والنظرية، هي أن نيمار كان يستحق بالفعل حوالي 100 مليون يورو قبل مغادرته مقابل 220 مليون يورو.

في عام واحد فقط مع برشلونة، سجل الظاهرة البرازيلية 47 هدفًا في 49 مباراة وفاز بجائزة الكرة الذهبية وكسر الرقم القياسي العالمي كأغلى صفقة.

وبالمثل، كان مارادونا نجمًا قبل وصوله إلي إيطاليا وسط ضجة كبيرة، حيث فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده ولقب الدوري الإيطالي مرتين مع نابولي.

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افترضت المعادلة أن القيمة السوقية له في نهاية موسم 1986/87 الحائز فيه على درع السكوديتو تجاوزت 390 مليون جنيه إسترليني.

تركز أداة ‘Neymarizer’ على أكبر الصفقات في دوري الإيطالي، ويُعتقد أن كلًا من كريستيان فييري وميشيل بلاتيني سيصلان إلى قيمة 296 مليون جنيه إسترليني.

في عام 1999، انضم فييري إلي إنتر ميلان من لاتسيو، وقام يوفنتوس بخطف بلاتيني من سانت إتيان في عام 1982.

ما لا يثير الدهشة أيضًا أن النجم الهولندي ماركو فان باستن كان سيكلف 291 مليون جنيه إسترليني إذا أنهى انتقاله عام 1987 إلى ميلان من أياكس الآن.

تكتمل القائمة بانتقال جابرييل باتيستوتا في عام 2000 إلي روما بقيمة 249 مليون جنيه استرليني في حال حدوثها في عام 2019.

وتبلغ قيمة الانتقال المثير للجدل لجونزالو هيجوايين 85 مليون جنيه إسترليني من نابولي إلى يوفنتوس في عام 2016، أي قبل عام من انتقال نيمار الذي قلب السوق رأسًا على عقب، ستبلغ قيمته 234 مليون جنيه إسترليني بأسعار السوق اليوم.

باستخدام نفس الفكرة، سيصبح مبلغ انتقال النجم الإنجليزي آلان شيرر من بلاكبيرن إلى نيوكاسل في عام 1996 حوالي 182 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأنه انتقل بـ 15 مليون جنيه إسترليني.

وبالنظر إلى حالة انتقال رحيم ستيرلينج من ليفربول إلى مانشستر سيتي مقابل 49 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، تُقدر أداة ‘Neymarizer’ اللاعب الإنجليزي بحوالي 176 مليون جنيه إسترليني إذا حدث ذلك الانتقال اليوم.