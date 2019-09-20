كورتوا مع ريال مدريد..من مهزلة كروية إلى فضيحة أخلاقية!

لم يخرج تيبو كورتوا بشباك نظيفة منذ فبراير الماضي -ما يقرب من ثمانية أشهر-، وأضاف ليلة الاربعاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2019 مهزلة جديدة إلى سلسلة مهازله، باستقبال ثلاثة أهداف من باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء.

الحارس الحاصل على لقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018، اُهتزت شباكه 56 مرة في أول 40 مباراة له مع النادي الملكي.

وبينما يعاني الدولي البلجيكي من مهازله الفنية داخل الملعب، يعاني من فضائح خارج الملعب، سواء على المستوى الأخلاقي أو المهني، حيث خان زوجته قبل أن تلقي الشرطة القبض على وكيل أعماله!.

كريستوف هنروتاي، وكيل أعمال تيبو كورتوا، أتهم في قضية غسيل أموال وفساد من الحكومة البلجيكية وبدأ التحقيق معه بشكل رسمي مؤخرًا.

يضم هنروتاي من بين زبائنه، الجناح البلجيكي “يانيك كاراسكو” لاعب أتلتيكو مدريد السابق، والذي فشل هنروتاي في نقله إلى آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

كذلك الجناح السابق لنادي إيفرتون “كيفن ميرالاس” العائد إلى الدوري البلجيكي هذا الصيف.

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وكان آخر المنضمين لهنروتاي، صانع ألعاب موناكو وأندرلاخت السابق “يوري تيليمانس” الذي يمثل حاليًا نادي ليستر سيتي بعد تحويل إعارته الناجحة إلى صفقة شراء كامل في شهر يونيه الماضي.

وقال المدعي الفيدرالي البلجيكي في بيان رسمي تناقلته الصحف عن هنروتاي: “إن صفقات انتقالات اللاعبين تؤثر بشكل رئيسي على عمليات غسيل الأموال وعمليات الفساد الخاصة في كرة القدم”.

وأضاف البيان “تم القبض على اثنين من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، وهم وكيل لاعب في موناكو ومساعده في ستاندرلييج”.

وأكد وكالة الأنباء البلجيكية “RTBF TV” أن هنروتاي هو الوكيل المتورط في القضية.

على ذلك، أعطى حارس تشيلسي السابق صدارة المجموعة الأوروبية إلي باريس سان جيرمان، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة. بعد أن سمح لتسديدة أنخيل دي ماريا تمر بجواره بسهولة مطلع الشوط الأول.

ويُذكر أن الحارس البلجيكي انضم من تشيلسي إلى ريال مدريد في صيف 2018 في صفقة كلفت خزائن النادي الملكي 35 مليون يورو.