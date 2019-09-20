رياضة | مجلس الجبلاية حاضرا في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الجبلاية حاضرا في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ حضور مباراة الأهلي والزمالك؛ بكامل أعضائه بالسوبر المصري.

ويأتي حضور أعضاء الجبلاية؛ من أجل المشاركة في تسليم الفائز؛ لقب البطولة؛ بعد مشاركته مؤخرا في نهائي كأس مصر والمتوج بلقبه الزمالك على حساب بيراميدز سبورت بثلاثية دون رد.

وتعد مباراة الليلة؛ هي السادسة بين الطرفين في السوبر المصري؛ حيث إلتقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة؛ نجح الأهلي في التتويج باللقب 4 مباريات؛ بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة من غريمة التقليدي.

ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة فنية جديدة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للفوز باللقب للمرة الحادية عشر؛ بينما سيكون الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو؛ في مباراة القمة بآمال التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وأعلن مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.

وكشفت لجنة الحكام في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من : فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، محمد حسن حكما رابعا.

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