شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون فى مستهل مشوار الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الاسبوع الاول لمسابقة الدوري فى نسخته 2019 -2020 ومن المقرر أن يعلن فارياس قائمة الـ 18 لاعب عقب المران الأخير لتدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل . وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. وتعاقد طلائع الجيش فى ميركاتو الصيف مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".

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