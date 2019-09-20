طارق السكتيوي مدربا جديدا لنهضة بركان المغربي









اسماء السيد - تعاقد فريق نهضة بركان المغربي رسميا مع المدرب المغربي طارق السكتيوي ليشرف على الفريق الأول خلفا لمواطنه منير الجعواني، وذلك بموجب عقد يمتد لمدة سنتين.

وسيبدأ المدرب الجديد مهامه بداية من تداريب الجمعة، استعدادا للمباراة القادمة والمتعلقة بإياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية ضد فريق أشانتي غولد الغاني.

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وكان الفريق المغربي قد انهزم في لقاء الذهاب ضد الفريق الغاني بثلاثة أهداف لاثنين.

وسبق للسكتيوي أن خاض تجارب تدريبية سابقة رفقة كل من المغرب الفاسي والمغرب التطواني وأكاديمية محمد السادس، إضافة إلى تجاربه السابقة كلاعب حيث جاور العديد من الأندية الكبرى في أوروبا أبرزها آلكمار الهولندي وبورتو البرتغالي، بعد أن تدرج في صفوف المغرب الفاسي كما لعب لمختلف فئات المنتخب المغربي، بما فيها الفريق الأول.

ويعد السكيتوي من المدربين الشباب الذين بعول عليهم لضخ دماء جديدة في جسد التدريب بالمغرب، إلى جانب مدربين آخرين، من قبيل هشام الدميعي ووليد الركراكي ومحمد الكيسر ومراد فلاح ومنير الجعواني وأمين بنهاشم.