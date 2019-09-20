الجزائر تستضيف المغرب في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين









اسماء السيد - الرباط: حلت بعثة المنتخب المغربي للاعبين المحليين، الخميس، بمطار الهواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، تحسبا للمباراة التي تجمعه، السبت، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بنظيره الجزائري لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهل لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون عام 2020.

وأسقط الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، لاعبين للإصابة، هما محمد بنحليب (الرجاء الرياضي) وأيوب الكعبي (الوداد الرياضي).

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وتشكلت لائحة نخبة اللاعبين المحليين، التي حلت بالجزائر، بشكل أساسي، من لاعبي الفرق المغربية الأربعة التي تألقت في المنافسات القارية للموسم الماضي، حيث حضرت الوداد بسبعة لاعبين والرجاء بخمسة ونهضة بركان بأربعة وحسنية أغادير بلاعبين.

وضمت اللائحة في حراسة المرمى أنس الزنيتي وأحمد رضى التكناوتي وزهير العروبي، وفي خط الدفاع سفيان بوفتيني ومروان الهدهدوي وعمر النمساوي وإسماعيل مقدم وأشرف داري وبدر بانون، وفي خط الوسط العربي الناحي ومحمد علي بامعمر والمهدي قرناص ووليد الكرتي ومحمد الناهيري ويحيى جبران وأيوب نناح وزكرياء الوردي، وفي خط الهجوم سفيان الرحيمي وحميد أحداد ومحمد مرابط وكريم البركاوي وبديع وأوك وإسماعيل الحداد.

يشار إلى أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين كان توج ببطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، في دورتها الخامسة لسنة 2018، التي نظمت بالمغرب، ما بين 13 يناير والرابع من فبراير الماضيين، بمشاركة 16 منتخباً، توزعتها ملاعب مدن الدار البيضاء وطنجة وأغادير ومراكش.