شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز على أستانا الكازاخستاني بهدف نظيف في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشواره في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالفوز على ضيفه فريق أستانا الكازاخستاني بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة للمسابقة.

سجل هدف مانشستر يونايتد والمباراة الوحيد، اللاعب الشاب ماسون جرينوود في الدقيقة 73، ليحصد الشياطين الحمر أول ثلاث نقاط لهم في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي مباريات أخرى أقيمت ضمن الجولة ذاتها، فاز روما الإيطالي على إسطنبول باشاك شهير التركي بنتيجة 4-0، وولفسبيرجر النمساوي على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 4-0، وسبورتينج براجا البرتغالي على ولفرهامبتون الإنجليزي 1-0، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي على بيشكتاش التركي 4-2، وفولفسبورج الألماني على أوليكساندريا الأوكراني 3-1، وجينت البلجيكي على سانت إيتيان الفرنسي 3-2، ولودوجوريتس رازجراد البلغاري على سسكا موسكو الروسي 5-1، وبورتو البرتغالي على يونج بويز السويسري بنتيجة 2-1، وجلاسكو رينجرز الأسكوتلندي على فينورد الهولندي 1-0، وتعادل إسبانيول الإسباني مع فرينكفاروزي المجري 1-1، وبارتيزان بلجراد الصربي مع ألكمار الهولندي بنتيجة 2-2.