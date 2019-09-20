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رئيس «الرياضة» يجتمع برؤساء الأندية لحل مشاكلهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ظهر أمس بجدة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير للمحترفين.

واطلع الفيصل خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية في كافة الجوانب. وأكد رئيس هيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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