شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرياضة» يجتمع برؤساء الأندية لحل مشاكلهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ظهر أمس بجدة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ظهر أمس بجدة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واطلع الفيصل خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب. وأكد رئيس هيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.



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