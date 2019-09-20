شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نادٍ في العالم يصل «العروس» لمواجهة الاتحاد .. وسييرا يطالب بالتركيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ،عبدالرحمن الحجاب (الرياض) طالب مدرب الاتحاد سيبرا، لاعبيه بالتركيز خلال مجريات مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال غدا السبت على استاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير طالب مدرب الاتحاد سيبرا، لاعبيه بالتركيز خلال مجريات مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال غدا السبت على استاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الظفر بالنقاط الثلاث التي ستسهم في عودة الفريق الاتحادي للانتصارات والسير نحو المنافسة على لقب الدوري، وشهدت التدريبات الاتحادية تواجد إدارة النادي والجهاز الإداري من أجل الوقوف على تحضيرات الفريق الكروي لمواجهة الكلاسيكو، وتم رصد مكافأة مجزية للاعبين في حال تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.ومن المنتظر أن يدخل سييرا المباراة بتشكيلة تضم العناصر الفنية المناسبة التي تسهم في تحقيق الفريق الاتحادي للفوز وحصد النقاط الثلاث، إذ شهدت الحصة التدريبية أمس تركيز سييرا على معالجة الأخطاء الدفاعية للفريق الاتحادي التي كلفته خسارة نقاط مباراة ضمك في الدوري، وشدد المدرب الاتحادي على الانضباط الفني، وحرص على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية المطلوبة، من خلال المناورة الكروية التي أجراها في مران الأمس. من جهتها، تغادر البعثة الهلالية مساء اليوم الجمعة إلى جدة وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساء عبر طائرة خاصة بعد نهاية التدريبات الرسمية التي ستقام على ملاعب النادي. على صعيدٍ آخر، فاز ‏نادي ‫الهلال بجائزة «Sport For Good» «الرياضة من أجل الخير» كأفضل ناد في العالم، وذلك في منتدى SIGEf2019 بمدينة طوكيو باليابان، من جانبٍ آخر دخل هدفا الثنائي الهلالي سالم الدوسري والإيطالي جوفينكو في مرمى الفريق الاتحادي في المباراة الآسيوية، ضمن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



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