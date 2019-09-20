شكرا لقرائتكم خبر عن أب وابنه في سباق لـ «الكارتينج» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999يشارك قائد فريق (إي دي السعودي للسباقات) عيسى الدوسري وابنه عبدالله، اليوم (الجمعة)، في الجولة الأولى من بطولة تحدّي أيامي إكس 30 الإمارات للكارتينج وتستمر حتى غد (السبت).
ويدشّن السائق السعودي عيسى وابنه عبدالله مشوارهما هذا الموسم بعد أن أقاما صيف هذا العام جولة إعدادية في عدد من السباقات الأوروبية شملت بلجيكا وألمانيا وإنجلترا.
وتقام الجولة الأولى على حلبة راك في رأس الخيمة، إذ يبلغ طول الحلبة 876م، وينطلق السباق اليوم (الجمعة) بالتجارب التأهيلية المؤهلة للسباق النهائي.
ويشارك عيسى الدوسري في فئة Shifter، فيما يدخل عبدالله الدوسري (14 عاما) فئة الناشئين، بهدف التطوير واكتساب المزيد من الخبرات، قبل الشروع في باقي بطولات الموسم المحلية والدولية.
من جانبه، أكد عيسى الدوسري أن المشاركة في بطولة الإمارات تأتي ضمن سلسلة من روزنامة الفريق المعلنة هذا الموسم في مختلف البطولات، مبينًا أن الهدف الرئيسي هذا العام هو رالي داكار العالمي الذي تستضيفه المملكة، معربا عن ثقته بأن يحقق الفريق هذا الموسم نتائج مميزة.
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