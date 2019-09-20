شكرا لقرائتكم خبر عن النصر الجريح ينتظر الحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة) بثلاثة لقاءات؛ حيث يستضيف فريق العدالة نظيره أبها عند الساعة 6:20 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يلتقي فريق الفيحاء ضيفه الوحدة عند الساعة 6:35 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وفي آخر اللقاءات يحل فريق الحزم ضيفاً على النصر عند الساعة 8:20 مساء على استاد الملك فهد الدولي.

في الأحساء، يدخل فريق العدالة لقاءه أمام أبها طمعاً في حصد نتيجة إيجابية، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، لاسيما أنه حقق انتصاره الوحيد في الدوري على ملعبه على ضمك، فيما تعادل في جدة مع الأهلي وخسر في القصيم من التعاون حاصداً 4 نقاط، ومحتلاً المركز السابع، وسجل مهاجموه 7 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، أما فريق أبها فإنه يخوض لقاء الليلة وهو في المركز العاشر بذات الرصيد وبفارق الأهداف، فالفريق يملك 4 نقاط من انتصار وتعادل وخسارة، وسجل مهاجموه 5 أهداف، وولجت مرماه 6 أهداف.

وفي المجمعة، يسعى فريق الفيحاء لمواصلة مشواره، حيث يحمل في رصيده 5 نقاط من تعادلين وانتصار بدون خسارة. وتمكن الفريق في لقائه الأخير أمام المتصدر الهلال من خطف نقطة ثمينة صعدت به للمركز الرابع. ويملك مهاجموه 3 أهداف، فيما ولج مرماه هدفان، أما ضيفه فريق الوحدة فسيخوض اللقاء الأول مع مدربه الجديد كارينيو، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني عشر من خسارتين وفوز وحيد حققه في الجولة الماضية من أمام مضيفه الأهلي، ويعاني الفريق من ضعف خط الدفاع، حيث ولجت مرماه 5 أهداف، فيما أحرز هجومه 3 أهداف. وفي الرياض، يخوض فريق النصر لقاءه أمام الحزم بعد خروجه المرير من دوري أبطال آسيا، ويسعى الفريق لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على الصدارة، حيث يملك الفريق 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد، وسجل مهاجموه 3 أهداف، وحافظ دفاعه على نظافة الشباك منذ انطلاقة الدوري. فيما يدخل فريق الحزم هذا اللقاء وهو في المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة من تعادل وخسارتين، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وسجل مهاجموه هدفين فقط.