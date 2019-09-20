ذهب وآيفون وسيارة في مدرج العدالة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) حفزت إدارة نادي العدالة جماهير الأحساء بصفة عامة والعدلاوية بصفة خاصة من أجل حضورها ودعمها ومساندتها للفريق الأول الذي سيخوض اليوم (الجمعة) رابع مواجهاته في دوري كأس الأمير حفزت إدارة نادي العدالة جماهير الأحساء بصفة عامة والعدلاوية بصفة خاصة من أجل حضورها ودعمها ومساندتها للفريق الأول الذي سيخوض اليوم (الجمعة) رابع مواجهاته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي فريق أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، إذ رصدت إدارة النادي، برئاسة عبدالعزيز المضحي، جوائز قيمة وثمينة للأفراد والعائلات، وهي عبارة عن 5 قطع ذهب، و15 هاتفا (ذكيا)، ووجبة عشاء لكل تذكرة، إضافة إلى إمكانية الفوز بجوائز هيئة الرياضة المعروفة بسيارة، وآيفون، وكرة المباراة. وتأتي هذه الخطوة من إدارة نادي العدالة بهدف زيادة العدد الجماهيري التي تجعله يحظى بمميزات هيئة الرياضة في الإستراتيجية التي وضعتها مسبقاً الهادفة لزيادة حضور وتواجد الجماهير في الملاعب السعودية وتسعى الإدارة العدلاوية إلى أن يتجاوز العدد الجماهيري 9800 متفرج حتى يضمن الفريق مبلغ الجمهور المرصود من هيئة الرياضة البالغ مليون ريال، وذلك من خلال تحفيز الجماهير بالجوائز والهدايا العينية والفعاليات المرتقبة في الساحة الخارجية للملعب التي تتزامن مع ذكرى اليوم الوطني قبل وبعد اللقاء للأفراد والعائلات.



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