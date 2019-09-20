26 جائزة تغري جمهور الفتح أمام الأهلي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) رصدت إدارة نادي الفتح 26 جائزة ثمينة بخلاف جوائز الهيئة العامة للرياضة للجماهير

رصدت إدارة نادي الفتح 26 جائزة ثمينة بخلاف جوائز الهيئة العامة للرياضة للجماهير الرياضية التي ستحضر وتساند الفريق الأحسائي في مواجهته القادمة غداً (السبت) أمام الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة الرابعة التي أطلق عليها لقب «همة حتى القمة». وتأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز الجمهور الرياضي عموما والفتحاوي خصوصا لدعم الفريق في مواجهته المهمة الذي يسعى من خلالها لتحقيق أولى علاماته في الدوري. وأعلنت إدارة الفتح جوائز الجمهور والبالغ عددها 26 جائزة عبارة عن سيارة وجوالات آيفون وأطقم ذهب وتذاكر سفر، بخلاف جوائز هيئة الرياضة المعروفة (سيارة وآيفون وكرة).

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