«سوبر» نار في مصر

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جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) ينتظر عشاق المستديرة اليوم الجمعة في مصر والعالم العربي المباراة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الذي يقام على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، إذ يدير لقاء السوبر الحكم الألماني فليكس بروتش، وهو من حكام الصف الأول في أوروبا.

ينتظر عشاق المستديرة اليوم الجمعة في مصر والعالم العربي المباراة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الذي يقام على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، إذ يدير لقاء السوبر الحكم الألماني فليكس بروتش، وهو من حكام الصف الأول في أوروبا.

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