شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يميل لـ«العالمي» أمام حزم الصمود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أجبرت ظروف الإصابات والإرهاق الذي تعرض له الفريق النصراوي بعد خوضه مباراتين صعبتين في 4 أيام أمام الشباب في الدوري والسد بالآسيوية مدرب الفريق فيتوريا على الاستعانة ببعض البدلاء في مباراة الحزم التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستشهد التشكيلة عودة البرازيليين مايكون وبتروس والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد بجانب إمكانية مشاركة يحيى الشهري لأول مرة هذا الموسم.

وعلى مستوى خط الوسط فسيتواجد المغربي نورالدين امرابط بجانب فهد الجميعة وعبدالله الخيبري، فيما سيقود خط الهجوم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أظهر جاهزية كبيرة في آخر مران للفريق.

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وسيتواجد في دكة البدلاء لأول مرة هذا الموسم لاعب المواليد مختار علي، بينما مازالت مشاركة المهاجم عبدالفتاح آدم غامضة.

وسيخوض النصر مع الحزم مباراته رقم 15، بعد أن انتصر العالمي 9 مواجهات سابقة 7 منها في الرياض ومواجهتان بالرس، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، وتمكن النصر من هز شباك الحزم 34 مرة، فيما سجل لاعبو الحزم 17 هدفاً بمرمى فارس نجد.

ورغم تفوق أصفر العاصمة على مستوى الانتصارات، إلاّ أن شباكه اهتزت في جميع المباريات التي لعبها أمام الحزم باستثناء مباراتين. ويشترك اللاعبان ريان بلال والأرجنتيني فيكتور فيغاروا في صدارة هدافي الفريق في مباريات الحزم، إذ سجل كل منهما 4 أهداف، ويأتي المغربي عبدالرزاق حمدالله والدولي المعتزل طلال المشعل ومحمد السهلاوي ثانياً بـ3 أهداف، فيما جاء سعد الحارثي والبرازيلي جوليانو في المرتبة الثالثة؛ إذ سجل كل منهما هدفين.

والمجال مفتوح لحمدالله لزيادة غلته التهديفية كونه المهاجم الوحيد المستمر من الأسماء السابقة، إذ سجل العام الماضي هاتريك في آخر مباراة جمعت الفريقين بالرس.