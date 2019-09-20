شكرا لقرائتكم 9 مواجهات مثيرة فى دورى محترفى اليد .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى محترفى كرة اليد الكبار للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد 9 لقاءات .
وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش وحدائق الأهرام مع هليوبوليس الأوليمبى مع جزيرة الورد والطيران مع الحوار و المعادى مع محافظة الفيوم والأهلى مع الزهور و 6 أكتوبر مع الجزيرة و سبورتنج مع سموحة والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد.
فيما تقام الجولة السادسة يوم الخميس المقبل على صعيد الرجال والمرتبط بمواجهات بين كلا من ، الزمالك مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى و سموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.
ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.
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