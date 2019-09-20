شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتوجه للجونة استعدادا لضربة البداية بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج للجونة استعدادًا لضربة البداية فى الدورى.

ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على استاد الجونة.

وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية، وحدد مسئولو الإسماعيلى الثلاثاء المقبل موعدًا للتوجه لتونس لخوض مواجهة الإياب مع أهلى بنى غازى الليبى .

على الجانب الأخر ، عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى فى حضور مدرب الأحمال الجديد بويان ستامكوفيتش.

واعرب المهندس عثمان عن سعادته بالانتصار الذى تحقق على حساب اهلى بنى غازى الليبى لحساب جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

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واكد رئيس النادى الإسماعيلى على ثقته فى استمرار الانتصارات بمسابقة الدورى الجديد والتى يبدأها الفريق بملاقاة الجونة غداً السبت على ملعب الاخير بالجولة الافتتاحية للبطولة المحلية.

كما قام الناظر بتقديم التهنئة لمدرب الأحمال الجديد ، متمنيا دوام التوفيق فى النهوض بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على النتائج.

ومن جانبه ، قال المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” أن الفريق يضم وفرة من اللاعبين يجيدوا اللعب باكثر من مركز ويتمتعوا بالمرونة التكتيكية.

وأتم “ميودراج” بأن الجميع سيقدم أفضل ما لديه من أجل حصد المكاسب وإعادة الفريق لمكانته المنتظرة من خلال دعم الجماهير التى تعد الحافز الأهم للاعبين فى تحقيق الانتصارات والمضى قدما نحو المنافسة والتتويج بالألقاب مجددا بعد غياب طويل.