شكرا لقرائتكم إيهاب جلال في بيان اعتذاره عن تدريب المنتخب: استراتجية العمل وليس أمور مادية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع جلال : " والموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري،
والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته.. ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية".
وقال : "أود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق..نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على إستكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي".
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