شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لن ألعب السوبر الأفريقى حال إقامته فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه لن يلعب السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك حال إقامته فى قطر.
أضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، أنه لن يخوض السوبر في قطر مهما حدث، مهددا بعدم خوضه حال إقامته هناك.
كماهنأ رئيس الزمالك حسام البدري لتوليه تدريب المنتخب الوطني.
وتحدث رئيس الزمالك عن إمكانية انضمام أيمن طاهر مدرب حراس الأبيض، لجهاز المنتخب قائلا :" لانمانع في ذلك نعتبرها هدية للمنتخب".
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