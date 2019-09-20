هزيمة المنتخب اليمني أمام نظيرة العماني 1 – 0

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط

خسر المنتخب اليمني لكرة القدم من المنتخب العماني واحد صفر في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في مسقط ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكاس العالم بقطر 2022.

وسجل للمنتخب العماني هدف المباراة الوحيد بالشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد كانو الذي حول كرة برأسه صوب شباك الحارس سالم عوض.

ويخوض منتخب اليمن أول مبارياته في التصفيات المشتركة منتخب سنغافورة في الخامس من شهر سبتمبر القادم.

الجدير بالذكر أن قرعة المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا، اليمن في المجموعة الرابعة إلى جوار كلٍ من (السعودية، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة).