- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة
تمكن المنتخب الوطني للناشئين من تحقيق فوز كبير على منتخب بوتان، بعشرة أهداف مقابل هدف، ضمن افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين 2020، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وتفوق المنتخب اليمني نتيجة وأداء، حيث أكمل الشوط الأول متقدماً برباعية مقابل هدف لبوتان، ليواصل المنتخب الوطني تألقه في الشوط الثاني بتسجيل ستة أهداف، لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بعشرة أهداف مقابل هدف لبوتان.
ويخوض المنتخب الوطني للناشئين التصفيات في مجموعة تضم منتخبات قطر، بوتان وبنجلاديش.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز كاسح للمنتخب اليمني على بوتان بعشرة أهداف مقابل واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.