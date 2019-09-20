اخبار الرياضه

بطل الجزائر في المصارعه يرفض منازلة صهيوني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

شهدت بطولة العالم للمصارعة المقامة باليابان، الثلاثاء، إنسحاب المصارع الجزائري فتحي نورين.

يأتي هذا الإنسحاب بعد أن وضعته القرعة التصفيات في مواجهة مصارع صهيوني. الأمر الذي دفع المصارع الجزائري بإعلان إنسحابه من المنافسة بشكل فوري، رافضا مواجهة مصارع من إسرائيل.

وكان انسحاب بطل الجزائر من الدور الثالث من فعاليات وزن أقل من 73 كلغ، بعد رفضه مواجهة الإسرائيلي ‘بوتبول توهار’، قبل أن يفوز على’ماتيليس فيليب أديل’ من هايتي، بالعلامة الكاملة ‘إيبون’.

يذكر أن نورين المصنف الـ 30 عالميا هو خريج مدراس الجودو الوهرانية، وهو الآن مصارع بنادي المجمع الرياضي البترولي بالعاصمة، حاز عدة ألقاب وطنية، قارية وعربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل الجزائر في المصارعه يرفض منازلة صهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا