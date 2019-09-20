بطل الجزائر في المصارعه يرفض منازلة صهيوني

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
شهدت بطولة العالم للمصارعة المقامة باليابان، الثلاثاء، إنسحاب المصارع الجزائري فتحي نورين.
يأتي هذا الإنسحاب بعد أن وضعته القرعة التصفيات في مواجهة مصارع صهيوني. الأمر الذي دفع المصارع الجزائري بإعلان إنسحابه من المنافسة بشكل فوري، رافضا مواجهة مصارع من إسرائيل.
وكان انسحاب بطل الجزائر من الدور الثالث من فعاليات وزن أقل من 73 كلغ، بعد رفضه مواجهة الإسرائيلي ‘بوتبول توهار’، قبل أن يفوز على’ماتيليس فيليب أديل’ من هايتي، بالعلامة الكاملة ‘إيبون’.
يذكر أن نورين المصنف الـ 30 عالميا هو خريج مدراس الجودو الوهرانية، وهو الآن مصارع بنادي المجمع الرياضي البترولي بالعاصمة، حاز عدة ألقاب وطنية، قارية وعربية.
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