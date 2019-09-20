تعادل اليمن وفوز فلسطين في تصفيات مونديال قطر 2022

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات تعادل المنتخب اليمني مع مضيفه السنغافوري بهدفين لكل منهم اليوم الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر عام 2022. . وسجل ثنائية اليمن، عبد الواسع المطري ومحسن محمد في الدقيقتين 34 و45، فيما أحرز هدفي سنغافورة اكهاسن فاندي وفارس رملي في الدقيقتين 27 و51. بذلك، تتصدر فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن اليمن وسنغافورة، وأخيرًا أوزبكستان بلا رصيد من النقاط.

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