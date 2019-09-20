منتخب اليمن يحقق أول فوز له على منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد حقق المنتخب اليمني فوزه الاول على حساب نظيره المنتخب اللبناني في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا، بنتيجة 2-1. وإفتتح المنتخب اللبناني التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب محمد كادوه، وتعادل المنتخب اليمني بعدف اللاعب توفيق عماد. ثم جاء هدف الفوز للمنتخب اليمني بهدف اللاعب عبد الواسع المطري من ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك اللبنانية. وبرصيد اربع نقاط يتأهل المنتخب اليمني للدور التالي في حال خسارة منتخب العراق .

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