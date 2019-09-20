الموجز
قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، أن الثنائي محمد شوقي، وعماد متعب لن يتواجدا بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، والذي سوف يقوده حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.
وتابع الخطيب خلال حواره ببرنامج " رأي عام " , والمذاع عبر فضائية " ten " : كابتن " حسام البدري " لم يعترض علي تواجد " عماد متعب " في الجهاز الفني للمنتخب ,
ولكن المشكلة كانت عند " متعب " , بعد اعتذاره نظرًا لوجود بعض الخلافات السابقة بينه و بين " البدري "من قبل .
كانت هذه تفاصيل خبر "حسام البدري ملوش دعوة".. إيهاب الخطيب يكشف سبب خروج متعب من جهاز المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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