أحمد عيد يتحدث لمصراوي عن مبارة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
يرى أحمد عيد، لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني لنادي جولدي، أن مباراة السوبر صعبة على الفريقين ولا يوجد لها مقايس.
الأهلي والزمالك يلتقيان في السابعة من مساء يوم غد الجمعة في مباراة السوبر المصري على ملعب الجيش في برج العرب
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لمصراوي الجمعة:"الزمالك دعم صفوفه بعناصر جيدة والأهلي (قافل) على الفرقة والكل يسعى لحصد البطولة".
وتابع المدير الفني لجولدي:"المباراة صعبة والسيء قد يفوز هذا أمر عادي، ففي القمة الماضية الزمالك كان أفضل والأهلي فاز في النهاية بخطأ".
وعن عودة شيكابالا ودوره مع الزمالك، أتم عيد حديثه بقوله:"عودته مفيدة وشكل فارقًا مع اللاعبين كقائد للفريق، الأمر هذه المرة مختلف فقد عانى في السنوات الماضية سواء كان ظلم أو تقصير منه ولكن وجوده مهم للاعبين".
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