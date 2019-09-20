ناجي لمصراوي: مباراة السوبر لا يوجد لها قواعد.. والحراس سيكون لديهم دورًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن الأهلي والزمالك لديهم الإصرار والطموح للفوز في السوبر ولكن مباريات القمة بالنسبة له لا يوجد لها قواعد أو احتمالات.

الأهلي والزمالك يلتقيان في السابعة من مساء يوم غد الجمعة في مباراة السوبر المصري على ملعب الجيش في برج العرب.

أحمد ناجي، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي:"الأهلي حتى وإن كان في قمته من الممكن أن يفوز الزمالك والعكس فهي مباراة خارج التوقعات".

مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أوضح أن الأهلي يلعب خلال الفترة الأخيرة بطريقة جماعية وهي شيء إيجابي له في الملعب، مضيفًا:"الزمالك أيضًا لديه مدرب جيد ولاعبين تشكل الفارق مع الفريق كأداء فردي".

Advertisements

وعن حراس مرمى الفريقين، قال ناجي:"سيكون لهم دور كبير جدًا سواء محمد الشناوي، محمد عواد أو أبو جبل على حسب هدوء كل منهم ودرجة تركيزه"

وتابع ناجي:" هي مباراة مشوقة ونتمنى أن تخرج بصورة جيدة من ناحية الأداء والروح الرياضية في الملعب، ولابد أن تعي الجماهير أن مباراة السوبر قد تكون بداية لعودة الجماهير مرة أخرى أو منعهم من الحضور مستقبلًا".

واسترسل:"بصفتي مدرب منذ فترة طويلة أستطيع القول أن من سيتماسك في الأداء نفسيًا ويحافظ على ثقته سيفوز بالمباراة فالفرقتين بهما لاعبين ذو خبرات ومعدلات ثقة عالية، بالإضافة إلى مدربين لديهما الطموح لذا أتوقع أن تكون مباراة جيدة ولا أتمنى أن أرى توترات ومشاكل خلالها".

وأتم حديثه بقوله:"وجود لاعبين شاركوا من قبل في الديربي وآخرين لم يشاركو سلاح ذو حدين.. فمباراة الأهلي والزمالك دائمًا تكون موعدًا لمولد نجوم في الكرة، وكرة القدم الحديثة لايوجد بها لاعب مؤثر هناك فريق متكامل الخطوط ولديه خطط بديلة خلال اللقاء ولاعبين أعدهم مدربين فنيًا ونفسيًا قبل وخلال اللقاء".