الدوري الأوروبي.. حفل أهداف لأرسنال وروما وبازل.. وفوز صعب ليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):

عاد أرسنال الإنجليزي بفوز مهم في مستهل مشواره ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بتغلبه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3 / صفر، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالمسابقة، والتي شهدت فوز ستاندرد دو لييج البلجيكي على ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي 1 / صفر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه الشاب جو ويلوك، قبل أن يضيف زميله يوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعده بدقيقتين، اختتم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج أهداف فريقه بهدف ثالث.

وعانى فرانكفورت من النقص العددي بعد طرد لاعب الوسط دومينك كوهر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وفي المجموعة الأولى، فاز إشبيلية الإسباني على مضيفه كارباج أجدام الإذربيجاني 3 / صفر.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 62 عن طريق خافيير هيرنانديز، قبل أن يعزز زميله منير الحدادي تقدم الفريق الإسباني في الدقيقة 78، ثم اختتم أوليفيه توريس أهداف فريقه في الدقيقة 85.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ديديلانجي بطل لوكسمبورج، فوزاً صعباً على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 4 /3 .

وفي المجموعة الثانية، فاز دينامو كييف الأوكراني على ضيفه مالمو السويدي 1 / صفر، فيما تغلب كوبنهاجن الدنماركي على ضيفه لوجانو السويسري بنفس النتيجة.

وفي المجموعة الثالثة، حقق بازل السويسري فوزا كاسحا 5 / صفر على ضيفه كراسنودار الروسي، فيما اقتنص خيتافي الإسباني فوزا صعبا 1 / صفر من ضيفه طرابزون سبور التركي.

وانتزع أيندهوفن الهولندي انتصارا مثيرا من ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، بعدما تغلب عليه 3 / 2 في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز لاسك لينز النمساوي 1 / صفر على ضيفه روزنبورج النرويجي.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، بادر دونيايل مالين بالتسجيل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 19، قبل أن يأتي الهدف الثاني بنيران صديقة، حيث سجل سيباستيان كواتس، لاعب الفريق البرتغالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25.

وقلص سبورتينج لشبونة الفارق، بعدما أحرز برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، غير أن تيمو باومجارتي أحرز الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة 48.

وأشعل سبورتينج المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل بيدرو مينديش الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليشهد الوقت المتبقي من المباراة محاولات مكثفة من الفريق البرتغالي لإدراك التعادل لكنها باءت بالفشل.

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وفي المجموعة الخامسة، حقق كلوج الروماني مفاجأة كبيرة بفوزه 2 / 1 على ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء رين الفرنسي مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وكان لاتسيو هو الباديء بالتسجيل عن طريق لاعبه الأنجولي باستوس، لكن سبيريان دياك أحرز هدف التعادل لكلوج في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ثم سجل بلال العمراني الهدف الثاني للفريق الروماني في الدقيقة 75.

وأفلت بورتو البرتغالي من مصيدة ضيفه يونج بويز السويسري، عقب فوزه عليه 2 / 1 في المجموعة السابعة، التي شهدت فوز رينجرز الأسكتلندي 1 / صفر على ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، افتتح تيكوينيو التسجيل لبورتو في الدقيقة الثامنة، لكن يونج بويز تعادل سريعا عبر لاعبه جان بيير نسامي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وواصل تيكوينيو تألقه عقب تسجيله الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 29 ليقود أصحاب الأرض لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وفرض فرينكفاروزي المجري التعادل 1 / 1 على مضيفه إسبانيول الإسباني في المجموعة الثامنة، التي شهدت فوزا كبيرا لفريق لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، الذي تغلب 5 / 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وفي المجموعة التاسعة، حقق فولفسبورج الألماني فوزا ثمينا 3 / 1 على أوليكساندريا الأوكراني، في حين فاز جينت البلجيكي 3 / 2 على ضيفه سانت إيتيان الفرنسي.

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً صعباً 1 / صفر على ضيفه أستانا الكازاخي 1 / صفر بالمجموعة الثانية عشر التي شهدت تعادل بارتيزان بلجراد الصربي مع الكمار الهولندي 2 / 2 .

وسجل ماسون جرينوود هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 73.

وفي المجموعة العاشرة، فاز روما الإيطالي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 4 / صفر.

وتقدم الفريق الإيطالي عن طريق جونيور كايسارا، مدافع إسطنبول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 ، قبل أن يسجل البوسني إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف نيكولو زانيولو الهدف الثالث في الدقيقة 71 ، وتكفل جاستن كلويفرت، نجل نجم الكرة الهولندية السابق باتريك كلويفرت، الهدف الرابع لروما في الدقيقة 90.

وفي المجموعة ذاتها، فاز ولفسبيرجر النمساوي على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 4 / صفر.

وفي المجموعة الحادية عشرة، فاز سبارتا براغ التشيكي على مضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي 1 / صفر، في حين تغلب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ضيفه بيشكتاش التركي 3 / 2، لحساب المجموعة ذاتها.