شاهد.. تشكيل الجهاز المعاون لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

هنأ الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، حسام البدري بعد توليه المدير الفني للمنتخب المصري، موضحًا أنه تّشريف قبل أن يكون تكليف، مناشدًا جميع جماهير الشعب المصري بالوقوف خلف حسام البدري ودعمه وكذلك دعم مجموعة العمل التي ستعمل معه من الجهاز المعاون.

و أضاف "الخطيب"، خلال حواره

على في تصريحات تلفزيونية، أن بورصة التكهنات حول الجهاز المعاون تدور حول تولي محمد بركات كمدير للمنتخب، وطارق مصطفى كمدرب عام للمنتخب، موضحًا أن مصطفى تم الاتفاق معه أن يكون موجود كمدرب عام للمنتخب بغض النظر عن من سيتولى المدير الفني للمنتخب.

وتابع :" هيكون فيه سيد معوض ، محمد شوقي ، وحراسة المرمى ترشح لعصام الحضري، وكابتن طارق سليمان وأيمن طاهر ، لو أيمن طاهر كمل في نادي الزمالك، هيكون عصام الحضري أو طارق سليمان".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب المصري خلفًا للمكسيكي خافيير أجييري.